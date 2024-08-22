Киргизия планирует запуск производства "Камазов" на своей территории

Киргизия начнёт производить "Камазы" и корейские грузовики

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Киргизия намерена наладить производство "Камазов" и малых грузовиков типа Porter от корейских производителей KIA и Hyundai на своей территории, сообщает ТАСС.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ, CC BY 4.0

Переговоры о производстве "Камазов" в республике ведутся с Россией в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме того, местная компания "Кыргыз Унаа Курулуш" планирует запуск проекта по производству малых грузовиков типа Porter от корейских брендов KIA и Hyundai.

Также планируется совместное производство тяжелых грузовиков на базе китайской марки Shacman. Соответствующее соглашение подписано в мае 2023 года.

Уточнения

ПАО «КАМАЗ» (акроним от Ка́мский автомоби́льный заво́д (тат. Кама автомобиль заводы), ранее «КамАЗ») — советская, затем российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующий с 1976 года. Также выпускает автобусы, электробусы, водоробусы (под маркой «НЕФАЗ»), тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Основное производство расположено в городе Набережные Челны.

Евразийский экономический союз (сокр. ЕАЭС:Ст. 1, арм. Եվրասիական տնտեսական միություն, бел. Еўразійскі эканамічны саюз, каз. Еуразиялық экономикалық одақ, кирг. Евразиялык экономикалык биримдик) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе. Государства-члены ЕАЭС: Армения (со 2 января 2015 года) Белоруссия (с 1 января 2015 года) Казахстан (с 1 января 2015 года) Кыргызстан (с 12 августа 2015 года) Россия (с 1 января 2015 года) В настоящее время количество стран — членов увеличилось по сравнению с количеством стран, первоначально подписавших договор. Расширение Евразийского экономического союза имеет перспективу.

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