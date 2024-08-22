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Санкции Запада не повлияли на экспорт российской нефти

Российскую нефть продолжают покупать несмотря на санкции
1:27
Экономика

По словам Генадия Шмаля, президента Союза нефтегазопромышленников России, российская нефть продолжает пользоваться спросом несмотря на санкции, наложенные западными странами, сообщает РИА Новости.

Российскую нефть продолжают покупать несмотря на санкции
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

Поставки нефти из России не снизились значительно благодаря активному выходу на восточные рынки.

"Что касается нефти, то сколько мы ее продавали, столько фактически и продаем, так как сумели оперативно повернуться на восток, куда сейчас и пошла, главным образом, российская нефть — в Китай, Индию и Турцию… Российскую нефть, несмотря на все запреты Запада, покупали, покупают и будут покупать. Людям нужна нефть, и никуда от этого не денешься," — добавил он.

Кроме того, Шмаль отметил, что потолок цен в 60 долларов за баррель, установленный для российской нефти, оказался неэффективным и не выполнил свою функцию. Сейчас нефть из России продается с ощутимым дисконтом, но, в среднем, её стоимость все же превышает установленный предел, достигая 65-70 долларов за баррель.

"Российская нефть течет в Китай и Индию сегодня рекой. Благодаря чему товарооборот нашей страны с ними бьет все рекорды чуть ли не каждый месяц, и поток этот не остановить. Потребности двух азиатских гигантов в нефти огромны," — подчеркнул Шмаль.

Уточнения

Са́нкция (от лат. sanctio — строжайшее постановление): Санкция нормы права — элемент правовой нормы, предусматривающий неблагоприятные последствия для лица, нарушившего содержащееся в такой норме правило. Санкция — мера воздействия, применяемая к правонарушителю и влекущая для него неблагоприятные последствия.

Ба́ррель (англ barrel — бочка) — мера объёма сыпучих веществ и жидкостей, равная «бочке». Используется для измерения объёма в экономических расчётах и в некоторых странах. 1 нефтяной баррель = 158,988 литра. Международное обозначение: bbls.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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