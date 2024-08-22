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Мошенники обманывают пользователей, арендуя их карты

Мошенники арендуют карты для вывода похищенных средств
1:14
Экономика

Специалисты ВТБ обнаружили новую схему мошенничества, при которой злоумышленники арендуют банковские карты у так называемых дропов для вывода похищенных средств, сообщает РИА Новости.

Мошенники арендуют карты для вывода похищенных средств
Фото: https://unsplash.com/photos/Qeqg7F9pfuU Image Gallery by Tom Sodoge tomsdg

Ранее мошенники выкупали карты и избавлялись от них после совершения транзакций. Теперь они стремятся перевести ответственность на первоначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления.

Мошенники используют сторонние банковские счета и карты с доступом к банковским приложениям, на которые просят переводить деньги. Эти карты берут в аренду у обычных пользователей (дропов), убеждая их в безопасности такой операции.

Как отметил начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин, мошенники обещают легкий заработок и убеждают людей сдавать карты в аренду, создавая ложное ощущение безопасности.

Однако такая передача карт несет серьезные риски, включая возможность попасть в черные списки банков и стать соучастником уголовного преступления. Более того, злоумышленники, получив доступ к личным данным, могут оформить на дропов кредиты, оставив их в должниках.

Уточнения

Дроп или дроппер (on англ. to drop — сбрасывать) — русское сленговое название соучастника различного рода мошенничества с использованием банковских счетов — подставного лица, на счет которого зачисляются похищенные средства. В английском языке такого рода люди называются money mule (денежный мул). После получения похищенных средств на свой банковский счет «дроп» снимает их наличными в банкомате и передает другому соучастнику мошенничества или переводит их на другой указанный ему счет. За эти действия он получает вознаграждение.

Транза́кция (англ. transaction, от лат. transactio — соглашение, договор) — минимальная логически осмысленная операция, которая имеет смысл и может быть совершена только полностью. Написание «трансакция» или «транзакция» зависит от значения слова.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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