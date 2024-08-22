Австралия одобрила строительство крупнейшей солнечной электростанции в мире

Проект SunCable обеспечит энергией три миллиона домов в Австралии

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Австралия одобрила строительство гигантской солнечной электростанции, которая станет самой большой в мире, сообщает Прайм.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, PDM

Проект SunCable будет расположен на Северной территории и сможет обеспечить энергией три миллиона домов в северной части Австралии.

В будущем часть производимой энергии планируется экспортировать в Сингапур через подводный кабель. Это позволит Австралии стать мировым лидером в сфере зеленой энергетики.

Проект SunCable создаст около 6800 рабочих мест и принесет в бюджет Северной территории более 20 миллиардов австралийских долларов.

Это проект является частью большой программы Австралии по развитию возобновляемых источников энергии. После завершения строительства SunCable, общая производительность возобновляемой энергии в стране будет достаточна для обеспечения энергией 7 миллионов домов.

Уточнения

Возобновля́емая или регенерати́вная, «зелёная», эне́ргия — энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов или возобновляемых органических ресурсов и предоставлении для технического применения. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путём), а также из биотоплива: древесины, растительного масла, этанола.

Солнечные электростанции (СЭС) работают более чем в 80 странах. Солнечный коллектор, в том числе Солнечный водонагреватель, используется как для нагрева воды для отопления, так и для производства электроэнергии. Энергетическая башня, совмещает солнечную и ветроэнергетику. Есть два варианта. Первый — охлаждение нагретого солнцем воздуха на высоте нескольких сотен метров и преобразование кинетической энергии нисходящих потоков воздуха в электроэнергию. Второй — нагревание солнцем почвы и воздуха в очень большом парнике и преобразование кинетической энергии восходящего потока воздуха в электроэнергию.

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