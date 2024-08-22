Кевин Галлахер ожидает устойчивый спрос на природный газ в будущем

Глава Santos прогнозирует высокий спрос на газ до 2050 года

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению Кевина Галлахера, главы компании Santos Ltd, спрос на природный газ будет оставаться высоким, несмотря на усилия правительства и компаний по сокращению выбросов к середине столетия, сообщает Bloomberg.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

На Галлахера оказывают давление, чтобы он реализовал свою амбициозную стратегию по увеличению добычи более чем на 50% к концу десятилетия, чтобы закрепить за вторым по величине австралийским производителем ископаемого топлива статус крупного международного поставщика энергии.

Ранее компания заявила, что ее крупный проект по добыче сжиженного природного газа на месторождении Баросса завершен почти на 80 %, и первая добыча газа начнется в следующем году.

В среду акции компании упали на 5,8%, что стало самым большим падением за последние шесть месяцев, после того как компания сообщила о снижении базовой прибыли за первое полугодие на 18% по сравнению с предыдущим годом, что не соответствовало прогнозам. Объем производства упал на 2%.

"Santos разрабатывает продукт, который нужен всему миру … Мы видим, что спрос на газ — в частности, на СПГ — останется очень высоким и после 2050 года", — прокомментировал Галлахер.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека. Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для достижения основной цели (стратегия как способ действий становится особо необходимой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных ресурсов).

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