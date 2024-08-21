Прокуратура не нашла доказательств вины супруги президента Южной Кореи в деле о сумке Dior

С первой леди Южной Кореи будут сняты обвинения в расследовании дела о сумке Dior

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прокуроры Южной Кореи намерены снять с супруги президента Юн Сук Ёля все обвинения в получении роскошной сумочки при сомнительных обстоятельствах, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Wen-Cheng Liu, CC BY-SA 2.0

Прокуратура Центрального округа Сеула пришла к выводу, что нет прямой связи между обязанностями Юна и получением первой леди Ким Кён Хи сумки, купленной за 3 миллиона вон (2250 долларов). Они не нашли никаких доказательств того, что пастор, подаривший ей сумку, получил что-то взамен взамен.

Ожидается, что следственная группа в ближайшие дни представит результаты расследования высшему прокурору.

Расследование началось в мае, после того как появилось тайно записанное видео, на котором Ким дарят сумку. Политические оппоненты Юна обвинили Ким в коррупции.

В июле Ким была на допросе, который длился 12 часов, что вновь привлекло внимание к инциденту, который подорвал поддержку правительства. Это был первый случай, когда действующая первая леди была вызвана на допрос в рамках расследования ее поведения.

Юн и Ким отрицают любые правонарушения, а президент в мае извинился за то, что вызвал беспокойство общественности "неблагоразумным поведением" своей жены.

Уточнения

Первая леди (англ. First Lady) — термин, своего рода неофициальный «титул», традиционно используемый по отношению к супруге выборного главы государства. Первоначально словосочетание First Lady применялось для обозначения супруг президентов США, однако в дальнейшем перешло в другие языки и теперь используется для обозначения супруги главы любого государства, форма правления в котором не является монархической.

«Кристиа́н Дио́р» (Christian Dior SE) — французская компания, основанная дизайнером Кристианом Диором и предпринимателем Марселем Буссаком, как ателье высокой моды, в 1946 году. В 1984 году была куплена предпринимателем Бернаром Арно. Современная компания Christian Dior SE по сути является номинальной, через которую группа семьи Арно осуществляет контроль над своей долей в компании LVMH — крупнейшем в мире производителем предметов роскоши. LVMH, среди прочих активов, владеет домом высокой моды Christian Dior.

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