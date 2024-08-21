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Китай изучает возможность покупки непроданных домов за счёт специальных облигаций

Китай планирует использовать специальные облигации для спасения рынка недвижимости
0:49
Экономика

Китай рассматривает новый вариант финансирования покупки непроданных домов местными властями после того, как серия программ по спасению не смогла поддержать рынок, сообщает Bloomberg.

Китай планирует использовать специальные облигации для спасения рынка недвижимости
Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Последнее предложение позволит местным органам власти финансировать покупку жилья за счет выпуска так называемых специальных облигаций, доходы от которых в настоящее время ограничены для использования, включая инфраструктурные и экологические проекты.

Местные власти уже использовали более половины квоты в 3,9 триллиона юаней (546 миллиардов долларов) на выпуск специальных облигаций в этом году; неясно, какая часть оставшейся суммы может быть направлена на покупку жилья, если план будет одобрен.

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Уточнения

Облига́ция (лат. obligatio — обязательство) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента). Также облигация может давать право держателю получать разовый или периодический доход в виде процента от её номинальной стоимости (в том числе в форме купона).

Юа́нь (кит. трад. 圓, упр. 元, пиньинь Yuán) — наименование многих денежных единиц, использовавшихся на территории Китая, включая современную валюту Китайской Народной Республики — китайский юань (жэньминьби). Иногда называется китайским долларом.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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