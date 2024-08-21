Цены на железную руду растут

Железная руда продолжает дорожать

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Железная руда растет в цене третий день, восстанавливая 9%-ное падение на прошлой неделе, сообщает Bloomberg.

Фото: panoramio.com by Шабанов, CC BY-SA 3.0

Сталелитейная руда подорожала на 3,5% в Сингапуре после того, как во вторник стало известно, что Пекин рассматривает возможность разрешить местным органам власти покупать непроданные дома путем выпуска так называемых специальных облигаций.

Потенциальный шаг был предпринят после того, как серия спасательных пакетов не смогла поддержать рынок недвижимости, который является основным источником спроса на железную руду.

В этом году цена на железную руду упала на 30 % из-за отсутствия жилищного строительства, а также замедления темпов роста экономики Китая и недостатка крупных инфраструктурных проектов.

На прошлой неделе глава крупнейшей в Китае сталелитейной компании предупредил, что отрасль столкнулась с тяжелыми условиями, которые он сравнил с "суровой зимой".

Фьючерсы на железную руду выросли на 3,2% до $98,45 за тонну в Сингапуре, увеличив свой рост на этой неделе примерно до 7%. В Даляне сырьевые товары подорожали на 3,8%, в то время как стальные контракты также выросли в Шанхае.

Уточнения

Желе́зные ру́ды — природные минеральные образования, содержащие железо и его соединения в таком объёме, при котором промышленное извлечение железа из этих образований целесообразно. Несмотря на то, что железо входит в большем или меньшем количестве в состав всех горных пород, под железными рудами понимают только такие скопления железистых соединений, из которых с выгодой в экономическом отношении можно получить металлическое железо.

Облига́ция (лат. obligatio — обязательство) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента). Также облигация может давать право держателю получать разовый или периодический доход в виде процента от её номинальной стоимости (в том числе в форме купона).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.