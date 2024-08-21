"Дважды в год": эксперт озвучила даты индексации страховых пенсий в России с 2025 года

Двухэтапная индексация страховых пенсий с 2025 года позволит догнать инфляцию

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Двухэтапная индексация страховых пенсий с 2025 года — 1 февраля и 1 апреля - позволит повысить выплаты до уровня фактической инфляции, рассказала в беседе с РИА Новости завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

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"Переход с 2025 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий 1 февраля и 1 апреля будет осуществляться на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей", — сказала Подольская.

Эксперт отметила, что в 2024 году индексация страховых пенсий составляет 7,5%, отставая от инфляции по базовым категориям затрат российских пенсионеров, таких как продовольствие, оплата услуг ЖКХ и лекарства. Динамика роста цен по этим статьям опережает индексацию пенсий. В частности, удорожание фармацевтических препаратов связано с растущими расходами на сырьё, логистику и оплату труда, пояснила она.

Уточнения

Страховая пенсия (трудовая пенсия) — ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в период трудовой деятельности, а также компенсация дохода, который утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи с его смертью. К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в твердом размере, которая зависит от вида страховой пенсии. Размер выплаты ежегодно индексируется государством.

Индекса́ция (от лат. index — список, реестр, указатель) в экономике — это средство защиты от инфляции путём привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов и т. п. к индексу потребительских цен.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.