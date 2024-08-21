Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всероссийский арт-фестиваль "Малахитовая шкатулка" стартовал на "Роза Хутор"
Предупреждение эндокринолога: телевизор повышает риск деменции
Цены на отдых в Дагестане взлетели на фоне туристического бума
Брэд Питт готовится к роли гонщика в новом фильме о F1
Российский продюсер Владимир Киселев поделился уникальными фото со ставшим ему товарищем Аленом Делоном
Ошибки домашнего педикюра: как правильно ухаживать за стопами летом
День сбора диких трав: вся фармакология начиналась с фитотерапии
Как распознать болезни по состоянию ног
Новый полис для такси: что ждёт пассажиров с 1 сентября?

"Дважды в год": эксперт озвучила даты индексации страховых пенсий в России с 2025 года

Двухэтапная индексация страховых пенсий с 2025 года позволит догнать инфляцию
1:09
Экономика

Двухэтапная индексация страховых пенсий с 2025 года — 1 февраля и 1 апреля - позволит повысить выплаты до уровня фактической инфляции, рассказала в беседе с РИА Новости завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

Двухэтапная индексация страховых пенсий с 2025 года позволит догнать инфляцию
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

"Переход с 2025 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий 1 февраля и 1 апреля будет осуществляться на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей", — сказала Подольская.

Эксперт отметила, что в 2024 году индексация страховых пенсий составляет 7,5%, отставая от инфляции по базовым категориям затрат российских пенсионеров, таких как продовольствие, оплата услуг ЖКХ и лекарства. Динамика роста цен по этим статьям опережает индексацию пенсий. В частности, удорожание фармацевтических препаратов связано с растущими расходами на сырьё, логистику и оплату труда, пояснила она.

Уточнения

Страховая пенсия (трудовая пенсия) — ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в период трудовой деятельности, а также компенсация дохода, который утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи с его смертью. К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в твердом размере, которая зависит от вида страховой пенсии. Размер выплаты ежегодно индексируется государством.

Индекса́ция (от лат. index — список, реестр, указатель) в экономике — это средство защиты от инфляции путём привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов и т. п. к индексу потребительских цен.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна
Боевики ВСУ в плену представляются поварами и водителями, но их телефоны говорят об обратном Дмитрий Плотников Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Как правильно стричь когти кошке
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Последние материалы
Ошибки домашнего педикюра: как правильно ухаживать за стопами летом
Двухэтапная индексация страховых пенсий с 2025 года позволит догнать инфляцию
День сбора диких трав: вся фармакология начиналась с фитотерапии
Цифровой взгляд в микромир: инновации Якова Соколова
Новый полис для такси: что ждёт пассажиров с 1 сентября?
Как распознать болезни по состоянию ног
Вас ждёт захватывающее космическое приключение в фильме "Дюна"
Молодые россияне пропали в горах Алтая
Президент ПКР рассказал о логистических решениях для участия российских паралимпийцев в Играх в Париже
Будет жить долго и счастливо: как продлить жизнь кошке и сохранить её молодость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.