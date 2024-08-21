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Китай неожиданно сблизил курс юаня с прогнозами экспертов

Народный банк Китая ослабил контроль над юанем
2:07
Экономика

Народный банк Китая впервые за более чем год установил дневной референсный курс юаня в соответствии с ожиданиями аналитиков, что может свидетельствовать о смягчении строгого контроля над валютой, сообщает Bloomberg.

Народный банк Китая ослабил контроль над юанем
Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

В среду курс был зафиксирован на уровне 7.1307 за доллар, что всего на семь пунктов отличается от оценок экспертов. Это самое незначительное отклонение с июня 2023 года.

Юань в последние недели значительно сократил свои потери по отношению к доллару на фоне ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США и ликвидации краткосрочных позиций на понижение. Тем не менее, власти Китая проявляют осторожность в отношении слишком сильного укрепления национальной валюты. По словам главы отдела макростратегии по Китаю в Standard Chartered Bank Бекки Лю, курс доллара к юаню, вероятно, останется в пределах 7.10-7.00 к концу года.

Народный банк Китая постепенно ослабляет контроль над курсом, отвечая на призывы бывших чиновников к более гибкой политике для создания возможностей для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Ограничение колебаний юаня в пределах 2% от установленного курса остаётся в силе.

Необходимость в дополнительной поддержке экономики Китая усилилась на фоне слабых признаков восстановления. На прошлой неделе данные показали неожиданное замедление роста инвестиций в основные средства до 3.6% за первые семь месяцев года, а цены на жилье в прошлом месяце упали наибольшими темпами с 2015 года в годовом исчислении. Кроме того, сообщается, что китайский регулятор валютного рынка изучает влияние более сильного юаня на экспорт страны, так как Китай продолжает полагаться на экспорт для выхода из экономического спада.

Уточнения

Народный банк Китая — центральный банк Китайской Народной Республики, осуществляющий свои функции под руководством Правительства страны.

Юа́нь — современная валюта Китайской Народной Республики, в которой измеряется стоимость жэньминьби (кит. упр. 人民币, пиньинь Rénmínbì, буквально: «народные деньги», сокращённо RMB).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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