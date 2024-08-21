Ливанский бизнес боится санкций: выбор всё ещё падает на SWIFT

Посол Ливана назвал причину избегания российской системы "Мир"

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ливанские банки продолжают использовать платежную систему SWIFT, несмотря на возможность внедрения российской системы "Мир", заявил посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, CC BY 4.0

Он отметил, что местный бизнес может с осторожностью относиться к использованию карт "Мир" из-за возможных санкций и последствий, связанных с сотрудничеством с Россией. Он подчеркнул, что банковский сектор Ливана традиционно придерживается западных стандартов и технологий и продолжает это делать в текущих условиях, сообщает ТАСС.

При этом посол заявил, что не осведомлен о каких-либо переговорах по внедрению "Мир" на территории Ливана, подчеркивая, что частный сектор Ливана может опасаться негативных последствий от взаимодействия с российскими финансовыми инструментами.

Уточнения

SWIFT (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.

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