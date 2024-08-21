Рыба против нефти: структура импорта Японии из России изменилась

Товарооборот Японии и России снизился на 32,47%

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле 2024 года товарооборот между Японией и Россией сократился на 32,47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 70,7 млрд иен (около $487 млн), согласно данным японского минфина.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны РФ, CC BY 4.0

Этот спад отражает значительное снижение объемов торговли между странами, что связано в первую очередь с резким сокращением импорта энергоносителей из России. В частности, импорт сжиженного природного газа уменьшился на 63,9%, а угля — на 80,2%. Нефть из России в июле не импортировалась вообще, несмотря на то, что энергоносители остаются ключевым сегментом российского экспорта в Японию, сообщает ТАСС.

При этом поставки легковых автомобилей из Японии в Россию снизились на 34,3%, однако экспорт японских автозапчастей показал рост на 13%. Интересно, что импорт рыбы и рыбной продукции из России увеличился на 18,8%, в то время как поставки зерновых уменьшились на 12,3%. Также наблюдается снижение на 34,9% поставок пластика из Японии в Россию, но экспорт бумаги и бумажной продукции вырос на 45%. Эти цифры отражают неоднородный характер торговых отношений между двумя странами, где определенные категории товаров показывают рост, несмотря на общий спад товарооборота.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.

Товарообменные операции — отдельный класс операций на внешнем рынке (см. внешняя торговля), характерной особенностью которых является то, что в едином внешнеторговом документе (контракте) стороны берут взаимные обязательства по поставке товаров, услуг, выполнению работ.

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