Как подготовить ребёнка к школе и не разориться: эти советы сработают на 100%

Как сэкономить на подготовке к школе

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Подготовка к школе может обойтись в значительную сумму, но есть способы сэкономить, не жертвуя качеством. Вот 3 простых и эффективных совета, которые помогут вам оптимизировать расходы.

Фото: web.archive.org by Сергей Алексеев, CC BY 3.0

Планируйте покупки заранее. Составьте список необходимых предметов и начните закупки заранее, чтобы избежать спешки и импульсивных покупок в последний момент. Следите за акциями и распродажами в магазинах.

Покупайте оптом. Для таких вещей, как канцелярские принадлежности, тетради и учебники, оптовые закупки могут существенно снизить цену за единицу. Подумайте о покупке в больших упаковках или у оптовиков.

Используйте скидки и купоны. Многие магазины предлагают скидки на школьные товары в начале учебного года. Ищите купоны и специальные предложения в интернете, чтобы получить лучшие цены.

Уточнения

Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

Шко́ла (через пол. szkoła, из лат. schola, от греч. σχολή — «досуг») — учебное заведение для получения общего образования. В широком смысле слово может применяться к названию любого образовательного учреждения (музыкальная школа, художественная школа, спортивная школа — ДЮСШ, школа боевых искусств и т. д.).

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