Удар по кошельку Москвы: Пекин сокращает закупки нефти

Пекин сократил закупки нефти у России

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации Главного таможенного управления Китая, в июле Пекин сократил закупки нефти почти у всех своих поставщиков, как сообщает "Интерфакс".

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, CC BY-SA 3.0

Причиной сокращения поставок стало снижение внутреннего спроса на нефть в Китае. В частности, поставки нефти из России уменьшились на 14,1%, составив 1,76 миллиона баррелей в сутки (б/с). В июле Китай приобрёл 7,46 миллиона тонн российской нефти, тогда как в июне этот показатель был на уровне 8,43 миллиона тонн.

Снижение объёмов закупок затронуло не только российскую нефть. Поставки из Саудовской Аравии упали на 9%, составив 1,51 миллиона б/с, из Ирака — на 14,8% (до 1,09 миллиона б/с), из ОАЭ — на 7,7% (до 530 тысяч б/с), и из Анголы — на 30,2% (до 497 тысяч б/с).

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика (сокр. КНР), (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

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