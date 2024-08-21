Россия и Китай планируют построить огромный газопровод через Монголию

Россия и Китай в настоящее время обсуждают условия экспорта газа через территорию Монголии и занимаются проектированием газопровода для дальневосточного маршрута.
Пресс-служба правительства РФ сообщила об этом.
По информации ведомства, стратегическое сотрудничество двух стран в области энергетики продолжает углубляться. Россия, как крупнейший поставщик нефти на китайский рынок, также занимает ведущие позиции по экспорту угля и сжиженного природного газа (СПГ) в Китай.
В правительстве отметили, что поставки природного газа по газопроводу "Сила Сибири" планомерно увеличиваются. Согласно данным "Газпрома", в 2023 году объём поставок газа в Китай через этот маршрут вырос на 48% и составил 15,5 миллиарда кубометров.
Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
Газ или газообра́зное состоя́ние (от нидерл. gas, восходит к др.-греч. χάος (háos) — букв. хаос) — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью.
Монго́лия (монг. Монгол Улс, старомонгольское письмо: ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ) — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге. Монголия относится к числу государств, не имеющих выхода к морю. По площади (1 564 116 км²) занимает 19 место в мире. Бо́льшую часть страны занимают равнинные пустыни и полупустыни.
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