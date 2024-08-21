Россия и Китай планируют построить огромный газопровод через Монголию

Россия и Китай усиливают сотрудничество в энергетике

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Китай в настоящее время обсуждают условия экспорта газа через территорию Монголии и занимаются проектированием газопровода для дальневосточного маршрута.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Пресс-служба правительства РФ сообщила об этом.

По информации ведомства, стратегическое сотрудничество двух стран в области энергетики продолжает углубляться. Россия, как крупнейший поставщик нефти на китайский рынок, также занимает ведущие позиции по экспорту угля и сжиженного природного газа (СПГ) в Китай.

В правительстве отметили, что поставки природного газа по газопроводу "Сила Сибири" планомерно увеличиваются. Согласно данным "Газпрома", в 2023 году объём поставок газа в Китай через этот маршрут вырос на 48% и составил 15,5 миллиарда кубометров.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».

Газ или газообра́зное состоя́ние (от нидерл. gas, восходит к др.-греч. χάος (háos) — букв. хаос) — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью.

Монго́лия (монг. Монгол Улс, старомонгольское письмо: ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ) — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге. Монголия относится к числу государств, не имеющих выхода к морю. По площади (1 564 116 км²) занимает 19 место в мире. Бо́льшую часть страны занимают равнинные пустыни и полупустыни.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.