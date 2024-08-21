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Стало известно, представители каких профессий получают прибавки к зарплате чаще остальных

Сферы с самой быстрой карьерной динамикой
0:57
Экономика

Как выяснили специалисты портала Banki.ru со ссылкой на данные "Авито Работа", работники в определённых сферах чаще получают прибавку к зарплате или повышение по сравнению с другими. Особенно это касается сотрудников IT, интернет- и телекоммуникационных компаний.

Сферы с самой быстрой карьерной динамикой
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

Из анализа следует, что специалисты из IT и телекома обычно получают повышение или прибавку к зарплате примерно каждые 1,26 года. В то время как работники производственного и сырьевого секторов — примерно каждые 1,33 года, а представители фитнес-индустрии и салонов красоты — каждые 1,35 года.

Около 22% опрошенных сообщили, что получили повышение или продвижение по карьерной лестнице менее полугода назад. 26% указали, что это произошло в течение последнего года.

Уточнения

IT (произносится ай-ти, сокращение от англ. Information Technology) — информационные технологии (но может иметь и другие расшифровки, например, Ай-ти-ви — от англ. Independent Television)

Интерне́т (англ. Internet, от англ. Internet protocol — досл. «межсетевой протокол», по первому протоколу передачи данных, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть, «сеть сетей») — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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