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Разоблачение: сколько на самом деле зарабатывают дальнобойщики

Раскрыты реальные доходы дальнобойщиков
0:50
Экономика

Глава профсоюза водителей Александр Котов рассказал, что средняя зарплата дальнобойщиков в Москве составляет около 200 тысяч рублей.

Раскрыты реальные доходы дальнобойщиков
Фото: wikipediа by Scania, CC BY-SA 4.0

В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что для достижения такого уровня доходов требуется работать очень много часов.

При этом Котов отметил, что условия труда дальнобойщиков во многом схожи с условиями работы курьеров. По его словам, водители больших грузов, выезжая за пределы автопарка, становятся сами себе директорами, так как не имеют постоянного контроля.

Он также обратил внимание на серьёзную проблему недостаточной подготовки дальнобойщиков. Котов объяснил, что только крупные компании, такие как Мосгортранс, могут позволить себе обучение водителей за счёт своих средств.

Уточнения

Дальнобойщик (англ. long haul truck driver) — просторечное название профессии водителей большегрузных автомобилей (грузовиков, автопоездов, фур), перевозящих грузы на дальние расстояния.

ГУП «Мосгортра́нс» — государственное унитарное предприятие, охватывающее своей деятельностью Москву и частично Московскую область и выполняющее городские и пригородные перевозки автобусами, городские перевозки электробусами, а также заказные перевозки автобусами городского и междугородного класса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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