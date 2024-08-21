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Американские производители урана, бездействовавшие десятилетиями, снова набирают обороты

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1:46
Экономика

В мае Сенат США единогласно принял закон о запрете импорта российского урана. И по меньшей мере пять закрытых урановых рудников в четырех штатах США возобновили работу в ответ на растущий мировой спрос на электроэнергию, вырабатываемую на атомных электростанциях, сообщает Zero Hedge.

США и страны ЕС хотят положить конец урановой зависимости от России и Казахстана
Фото: panoramio.com by Шабанов, CC BY-SA 3.0

Одной из последних была американская компания Uranium Energy Corp. (UEC). 13 августа она объявила о возобновлении производства на своем предприятии по подземному извлечению руды в бассейне реки Паудер в штате Вайоминг. Ситуация, однако, осложняется тем, что подземная добыче урана сопряжена с рисками (например, загрязнение подземных вод радоном). Также индейские племена выступают против того, чтобы была возобновлена добыча урана вблизи территорий, где они проживают.

А ведь полвека назад Соединенные Штаты были крупнейшим в мире производителем урана. Однако к середине 1990-х годов после окончания холодной войны американские атомные электростанции все чаще импортировали менее дорогой низкообогащенный уран в основном из России и Казахстана. В прошлом году только более 800 миллионов долларов было выплачено российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее дочерним топливным компаниям.

Скотт Мелбай, исполнительный вице-президент американской компании Uranium Energy Corp (UEC) заявил, что уран "имеет уникальный профиль спроса, применимый не только для безопасности поставок в США и западные коммунальные службы, но и для национальной безопасности".

Уточнения

Уран (лат. Uranium) — химический элемент с атомным номером 92, относится к семейству актиноидов.

Холо́дная война́ (англ. Cold War) — глобальное геополитическое, военное, технологическое, экономическое и идеологическое противостояние мирового масштаба в период с 1946 до 1991 года между двумя блоками государств с различными социальными и экономическими системами: центром социалистического лагеря был СССР, центром капиталистического Западного мира — США. Эта конфронтация не была войной в международно-правовой терминологии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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