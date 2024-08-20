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5 гениальных способов экономить на продуктах: поможет накопить на квартиру

Как экономить на продуктах: советы
1:16
Экономика

Экономия на продуктах — это не только способ сберечь деньги, но и возможность осознанно подходить к питанию. Вот несколько простых советов, как это сделать.

Как экономить на продуктах: советы
Фото: PxHere is licensed under CC0

1. Планируйте покупки. Прежде чем отправляться в магазин, составьте меню на неделю и список необходимых продуктов. Это поможет избежать спонтанных покупок и сократить расходы.

2. Не ходите в магазин на голодный желудок. Когда вы голодны, соблазн купить лишнее возрастает. Перед походом в магазин перекусите, чтобы минимизировать вероятность лишних трат.

3. Покупайте сезонные продукты. Овощи и фрукты, которые в сезоне, обычно стоят дешевле. Кроме того, они более свежие и полезные.

4. Используйте акции и скидки. Следите за акциями и покупайте товары по сниженным ценам, особенно если это продукты длительного хранения, такие как крупы, макароны, консервы.

5. Покупайте оптом. Некоторые продукты, например, крупы, орехи, специи и бытовую химию, выгоднее покупать в больших упаковках. Это снижает стоимость единицы продукта.

Уточнения

Эконо́мия (др.-греч. oikonomia — управление хозяйством) — многозначный термин: Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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