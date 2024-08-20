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Автоматические выплаты с 2025 года: Госдума обрадовала пенсионеров нововведением

Выплата в 1 200 рублей пенсионерам и инвалидам станет автоматической
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Экономика

Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что с 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут автоматически получать выплату в размере 1 200 рублей.

Выплата в 1 200 рублей пенсионерам и инвалидам станет автоматической
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

До этого времени граждане имели возможность оформить такую ежемесячную компенсацию, подав заявление на уход за пожилыми людьми или инвалидами I группы.

Чаплин отметил, что с 2025 года подача заявлений и предоставление подтверждающих документов больше не потребуется — выплаты будут начисляться автоматически, без необходимости подтверждать наличие ухаживающего лица.

"Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. Правовой статус Государственной думы определён в главе 5 Конституции России.

Инвали́дность (от лат. invalidus «немощный, слабый») — термин, объединяющий различные нарушения, ограничения активности и возможного участия в жизни общества.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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