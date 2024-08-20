Автоматические выплаты с 2025 года: Госдума обрадовала пенсионеров нововведением

Выплата в 1 200 рублей пенсионерам и инвалидам станет автоматической

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что с 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут автоматически получать выплату в размере 1 200 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

До этого времени граждане имели возможность оформить такую ежемесячную компенсацию, подав заявление на уход за пожилыми людьми или инвалидами I группы.

Чаплин отметил, что с 2025 года подача заявлений и предоставление подтверждающих документов больше не потребуется — выплаты будут начисляться автоматически, без необходимости подтверждать наличие ухаживающего лица.

"Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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