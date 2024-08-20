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Европа замёрзнет? Запасы газа близки к максимуму, но цены стремительно растут

Запасы газа в Европе приближаются к 90%
1:03
Экономика

Запасы газа в европейских подземных хранилищах достигли почти 90%, но всё ещё уступают рекордам 2023 года, когда уровень заполненности ПХГ составил около 91%.

Запасы газа в Европе приближаются к 90%
Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, CC BY-SA 3.0

На биржах Европы цена на газ составляет приблизительно $450 за 1 тысячу кубометров, что связано с проблемами транзита газа через Украину на фоне недавней террористической атаки ВСУ на Курскую область.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 18 августа страны ЕС закачали в свои ПХГ 400 млн кубометров газа, при этом отбор составил 9 млн кубометров.

На данный момент ПХГ Европы заполнены на 89,77%, что на 8,09 процентных пункта выше среднего показателя за последние пять лет, с общим объёмом 98,9 млрд кубометров газа.

Уточнения

Газ или газообра́зное состоя́ние (от нидерл. gas, восходит к др.-греч. χάος (háos) — букв. хаос) — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью. Частицы газа почти свободно и хаотически движутся в промежутках между столкновениями, во время которых происходит резкое изменение характера их движения.

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км². Вместе с Азией Европа образует обширный континент Евразия, занимая примерно 17 % её общей площади, и является одной из самых маленьких по величине частей света в мире, немного больше Океании.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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