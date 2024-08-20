Главред LogiStan: MBank отменил переводы через банки РФ из-за давления Запада

Введение санкций повлияло на остановку переводов Киргизского MBank через банки РФ

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 16 августа Киргизский MBank временно остановил переводы через банки России. На это решение повлияли санкции Запада. Главный редактор телеграм-канала "LogiStan" Григорий Михайлов прокомментировал эту ситуацию в беседе с NewsInfo.ru.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, CC BY 4.0

Поступающие переводы пройдут через банки, не затронутые санкциями, с использованием реквизитов в рублях.

Может ли остановка переводов через банк и другие ограничения привести к ухудшению отношений двух государств и ответных мер со стороны РФ.

"MBANK выстраивал тесное сотрудничество с российским Сбербанком. Но все действия киргизских банков направлены на то, чтобы ни в коем случае не попасть под санкции со стороны США и Евросоюза. При этом делегации американских и европейских чиновников, сотрудников Минфина США и ряда других структур регулярно приезжают в Кыргызстан и другие страны Центральной Азии, чтобы уговорить чиновников, банкиров прекратить сотрудничать с Россией по любым направлениям", — заявил эксперт.

По его словам, Киргизия оказывается в сложной ситуации, находясь между давлением западных стран и стремлением сохранить связи с Россией. Наша страна напрямую поддерживает экономику Кыргызстана, отправляя миллиарды долларов, большинство из которых поступает от киргизских мигрантов, работающих в России.

"Предположение, что киргизы намеренно вредят России, не обоснованно — их главный интерес — сохранить свои экономические позиции", — добавил Михайлов.

Уточнения

Кыргызста́н или Кирги́зия (кирг. Кыргызстан [qɯrʁɯzˈstɑn]), официально — Кыргы́зская Респу́блика (кирг. Кыргыз Республикасы, аббревиатура — КР), — государство в Центральной Азии, расположенное в западной и центральной части горной системы Тянь-Шань и на Памиро-Алае. На севере граничит с Казахстаном, на западе — с Узбекистаном, на юго-западе — с Таджикистаном, на востоке и юго-востоке — с Китаем. По площади территории страна занимает 85-е место в мире (199,9 тыс. км²) и 7-е место среди стран СНГ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.