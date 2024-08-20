Дональд Трамп рассказал, как он погасит госдолг США всего за несколько дней

Трамп: мы выплатим госдолг нашей страны

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экс-президент США Дональд Трамп, вновь баллотирующийся на пост главы государства, пообещал в случае своей победы быстро сократить внешний долг страны, пишет РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon, CC BY-SA 4.0

На митинге в Нью-Йорке политик заявил о намерении его администрации погасить государственный долг, отметив, что планируется использовать для этого нефть. Трамп также напомнил, что в настоящее время долг США составляет 35 триллионов долларов.

Стоит отметить, что государственный долг США увеличивается на триллион долларов каждые 100 дней, а в текущем году расходы на его обслуживание впервые превысили оборонные расходы.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

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