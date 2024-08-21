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Цена золота обновила исторический рекорд во вторник

Цена золота продолжает расти
1:26
Экономика

Цена золота во вторник обновила исторический максимум, продолжая расти, сообщает Интерфакс.

Цена золота продолжает расти
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

Это связано с несколькими факторами.

Во-первых, инвесторы ждут, что ведущие центральные банки, включая Федеральную резервную систему США (ФРС), начнут снижать процентные ставки в ближайшее время. Это сделает золото более привлекательным для инвесторов, так как его цена обычно растет в периоды низких ставок.

Во-вторых, возрастающая геополитическая нестабильность повышает спрос на золото как на надежный актив, который сохраняет свою стоимость в условиях неопределенности.

В-третьих, снижение инфляции в США и других странах также играет свою роль. Это означает, что золото, как и другие активы, может расти в цене, поскольку инфляция снижает реальную стоимость денег.

Цена золота выросла на 0,3% во вторник, достигнув $2510,2 за унцию. С начала года цена драгоценного металла выросла на 21,5%.

ФРС, вероятно, снизит ставки в ближайшее время, но также возможно их повышение в будущем. Другие центральные банки, например, Швеция, также снижают ставки, что также способствует росту цен на золото.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции). Размещаемые инвестором средства могут быть его собственными, а также привлечёнными или заёмными. Если тот или иной проект окажется убыточным, капитал будет утрачен полностью или частично.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

У́нция (лат. uncia, от ūnus — «один») — название нескольких единиц измерения массы, а также двух мер объёма жидких тел, одной единицы измерения силы и нескольких денежных единиц, образованных как двенадцатая доля другой единицы. Тройская унция (аббревиатура t oz или ozt) — 31,1034768 г. Применяется в банковском и ювелирном деле для измерения массы драгоценных металлов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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