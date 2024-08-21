Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Союзмультфильм" выпустит книгу с интервью легенд анимационного кино
Конец "бархатного сезона": какой месяц в Сочи уже слишком поздний для пляжного отдыха
Лучшая тренировка кора для плоского пресса после 40 лет
Цена золота продолжает расти
Университет Шеффилда: найден новый способ лечения облысения
Гречка с овощами: прекрасный гарнир или самостоятельное блюдо на любое время года
Подготовка гортензий к зиме: 7 простых советов для обильного цветения
Облегчить продажу жилья поможет его покраска, посоветовали зарубежные риелторы
Турист оставил своих детей на действующем вулкане

"Магнит" начнёт развивать сеть через франчайзинг

"Магнит" запускает свою франшизу в России
1:31
Экономика

"Магнит", один из крупнейших российских ритейлеров, впервые запускает франшизу, сообщает Вести. До этого момента компания открывала только собственные магазины. 

"Магнит" запускает свою франшизу в России
Фото: Wikipedia by Swooshlove, CC BY-SA 4.0

Первые партнерские точки планируются к открытию осенью этого года. 

Франшиза будет работать по принципу обратной франшизы: партнеры получат право использовать бренд и бизнес-модель "Магнита" без платы за франшизу (роялти) и первоначального взноса. Однако они должны будут вложить свои средства в строительство магазинов. 

Франчайзинговые магазины будут представлять собой различные форматы, включая "Магнит GO", "Магнит Рядом", "Магнит Косметик", "Магнит у дома", и "Магнит у дома плюс". 

Инвестиции в один магазин составят от 2,5 млн рублей, а площадь будет варьироваться от 50 до 1000 кв. м. Франчайзи будут управлять магазинами и получать комиссию с продаж. "Магнит" окажет поддержку, предоставив аналитику, обучение и помощь в интеграции с IT-системами. 

Ожидается, что срок окупаемости составит полтора года. В ближайшие годы компания планирует открыть более 1000 франчайзинговых магазинов. Также возможно развитие по такой же схеме сети жестких дискаунтеров В1. 

На сегодняшний день "Магнит" владеет 28 707 магазинами в России и Узбекистане.

Уточнения

Франши́за (фр. franchise «льгота») — объект договора франчайзинга, комплекс благ, состоящий из прав пользования брендом и бизнес-моделью франчайзера, а также иных благ, необходимых для создания и ведения бизнеса. В качестве франшизы могут выступать методы ведения бизнеса, товарный знак, технология со взаимными обязательствами и льготами между передающей (франчайзер) и получающей (франчайзи) сторонами, предоставляемые за плату и оформленные в соответствии с законом об охране интеллектуальной собственности.

Ро́зничная торговля ро́зница, ретейл или ритейл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
В Курской области ВСУ теряют личный состав больше "средних показателей" Дмитрий Плотников Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Работа ФАБа с УМПК. Российский Су-34 в Сумской области уничтожил командный состав 47-й бригады ВСУ
В США высоко оценили флот истребителей J-16 ВВС Китая
Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна
Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна
Последние материалы
Конец "бархатного сезона": какой месяц в Сочи уже слишком поздний для пляжного отдыха
Лучшая тренировка кора для плоского пресса после 40 лет
Цена золота продолжает расти
Университет Шеффилда: найден новый способ лечения облысения
Гречка с овощами: прекрасный гарнир или самостоятельное блюдо на любое время года
Подготовка гортензий к зиме: 7 простых советов для обильного цветения
Облегчить продажу жилья поможет его покраска, посоветовали зарубежные риелторы
"Магнит" запускает свою франшизу в России
Турист оставил своих детей на действующем вулкане
Шайло Джоли-Питт официально отказалась от фамилии отца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.