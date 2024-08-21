"Магнит" начнёт развивать сеть через франчайзинг

"Магнит" запускает свою франшизу в России

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Магнит", один из крупнейших российских ритейлеров, впервые запускает франшизу, сообщает Вести. До этого момента компания открывала только собственные магазины.

Фото: Wikipedia by Swooshlove, CC BY-SA 4.0

Первые партнерские точки планируются к открытию осенью этого года.

Франшиза будет работать по принципу обратной франшизы: партнеры получат право использовать бренд и бизнес-модель "Магнита" без платы за франшизу (роялти) и первоначального взноса. Однако они должны будут вложить свои средства в строительство магазинов.

Франчайзинговые магазины будут представлять собой различные форматы, включая "Магнит GO", "Магнит Рядом", "Магнит Косметик", "Магнит у дома", и "Магнит у дома плюс".

Инвестиции в один магазин составят от 2,5 млн рублей, а площадь будет варьироваться от 50 до 1000 кв. м. Франчайзи будут управлять магазинами и получать комиссию с продаж. "Магнит" окажет поддержку, предоставив аналитику, обучение и помощь в интеграции с IT-системами.

Ожидается, что срок окупаемости составит полтора года. В ближайшие годы компания планирует открыть более 1000 франчайзинговых магазинов. Также возможно развитие по такой же схеме сети жестких дискаунтеров В1.

На сегодняшний день "Магнит" владеет 28 707 магазинами в России и Узбекистане.

Уточнения

Франши́за (фр. franchise «льгота») — объект договора франчайзинга, комплекс благ, состоящий из прав пользования брендом и бизнес-моделью франчайзера, а также иных благ, необходимых для создания и ведения бизнеса. В качестве франшизы могут выступать методы ведения бизнеса, товарный знак, технология со взаимными обязательствами и льготами между передающей (франчайзер) и получающей (франчайзи) сторонами, предоставляемые за плату и оформленные в соответствии с законом об охране интеллектуальной собственности.

Ро́зничная торговля ро́зница, ретейл или ритейл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.

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