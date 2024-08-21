Амстердамские госслужащие получили запрет на использование Telegram

В Амстердаме запретили использовать Telegram на рабочих телефонах

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Амстердаме госслужащим запретили пользоваться Telegram на рабочих телефонах, сообщает Вести. Это решение было принято из-за опасений шпионажа и криминальной активности в мессенджере.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, CC BY 2.0

Член городского совета Александр Шольтес, ответственный за информационные технологии, заявил, что в Telegram ведется преступная деятельность, а также имеется риск шпионажа. Также, по его словам, Telegram стал "убежищем для хакеров, киберпреступников и наркоторговцев".

Запрет вступил в силу еще в апреле, но только сейчас о нем стало известно публично. В других муниципалитетах подобных ограничений на использование Telegram пока нет.

Уточнения

Амстерда́м (нидерл. Amsterdam [ˌɑmstərˈdɑm], в старых русских источниках также Амстель-дамм, Дамм на Амстеле) — столица и крупнейший город Нидерландов. Является столицей королевства с 1814 года. Расположен в провинции Северная Голландия на западе страны в устье реки Амстел, у бухты Эй. Амстердам соединён Нордзе-каналом с Северным морем.

Telegram (от др.-греч. τῆλε «далеко» + др.-греч. γράμμα «запись») — кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Также позволяет совершать аудио- и видеозвонки, устраивать прямые эфиры в каналах и группах, организовывать конференции, многопользовательские группы и каналы. Функциональность приложения может быть значительно расширена при помощи ботов. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows, macOS и GNU/Linux. В июне 2022 года вошёл в пятёрку самых загружаемых приложений в мире, а число его постоянных пользователей превысило 700 миллионов. По словам основателя сервиса Павла Дурова, на начало 2023 года Telegram стал вторым мессенджером в мире по популярности, уступив лишь WhatsApp.

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