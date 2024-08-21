Почти 50% россиян считают зарплату в 100-200 тысяч рублей достойной

48% россиян назвали зарплату в 100-200 тысяч рублей достойной

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно опросу финансового маркетплейса "Сравни", почти половина россиян (48%) считает зарплату в 100-200 тысяч рублей достойной, сообщает Вести.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Около 20% респондентов мечтают о заработке свыше 500 тысяч рублей, а столько же (18%) довольствовались бы суммой менее 100 тысяч рублей.

Большинство опрошенных (69%) при выборе профессии учитывают перспективу роста зарплаты, а 80% считают, что работа помогает им достичь определенного уровня жизни.

81% россиян готовы повышать квалификацию или осваивать новые профессии, чтобы увеличить свой заработок. Однако большинство (60%) не готовы тратить на обучение более 50 тысяч рублей.

Лишь 20% готовы потратить до 100 тысяч рублей, 8% - от 100 до 200 тысяч, а 3% - от 200 до 500 тысяч рублей. Самые смелые (9%) готовы вложить в образование более 500 тысяч рублей.

Опрос показал, что спрос на высокооплачиваемые профессии растет. Например, зарплата курьеров в некоторых российских компаниях может достигать 200 тысяч рублей.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.

Курье́р (фр. courrier — «гонец, вестник, бегун», от лат. curro — «бегу», currere — «бегать, быстро двигаться») — человек (посыльный), работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги, или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.

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