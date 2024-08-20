Россия ужесточает контроль за экспортом драгоценных металлов: что это значит для госбюджета и бизнеса

Минфин предложил усилить контроль за ввозом и вывозом драгметаллов

3:27 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье

Минфин России предложил ужесточить контроль за ввозом и вывозом продукции с содержанием драгоценных металлов и камней, утвердив порядок отбора и анализа проб из партий таких товаров, включая ювелирные украшения, лом и сплавы. Проект соответствующего нормативного акта имеется в распоряжении Известий.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Что изменится при вывозе драгметаллов

В проекте речь идет только о юрлицах и ИП. Новые меры коснутся необработанных драгметаллов, таких как аффинированное серебро или золото в виде слитков, отходы и лом металлов и электротехнических изделий, а также ювелирные украшения.

Согласно документу Минфина, отбор проб будет проводиться в присутствии представителей компании-экспортера, ради соблюдения их интересов. Они сами могут выбрать случайные образцы для проверки. Также в акте документе прописано минимальное количество необходимых проб из одной партии.

В случае несогласия экспортера с процедурами по сверлению или распиливанию образцов, ему могу отказать в выдаче документа о госконтроле.

Как усиление контроля повлияет на федеральный бюджет

Контроль фактического содержания драгметаллов в партиях товаров позволит исключить риски неуплаты таможенных сборов и налогов в федеральный бюджет, рассказали в Минфине. Сейчас недобросовестные экспортёры занижают этот показатель.

«По результатам применения риск-ориентированного подхода ранее были выявлены случаи занижения количественного содержания драгоценных металлов в сырьевых товарах», — говорится в сопроводительных документах к ведомственному акту.

В настоящее время значительные объемы добытых в России полезных ископаемых, содержащих драгоценные металлы, экспортируются в виде сырьевых товаров. Это связано с тем, что их переработка внутри страны либо невозможна, либо экономически нецелесообразна, что указано в сопроводительных документах к проекту нового нормативного акта.

В условиях санкционного давления российские компании будут вынуждены отправлять некоторые виды сырья, особенно руду, на переработку в третьи страны, такие как Китай, отмечает доцент института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Он подчеркивает, что ключевым элементом инициативы Минфина является обеспечение прозрачности для всех участников рынка, исключая какие-либо привилегии.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото. В то же время стоимость этого драгоценного металла стабильно растет: с начала года она увеличилась примерно на 20%, достигнув нового исторического максимума в $2509 за унцию 16 августа.

Предлагаемая Минфином мера, по мнению доцента кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Коваленко, позволит таможенным органам проводить более детальный анализ продукции, содержащей драгоценные металлы. Это обеспечит полное поступление НДПИ и таможенных пошлин в бюджет.

Уточнения

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — прямой федеральный налог, взимаемый с недропользователей. Регулируется главой 26 Налогового кодекса РФ (введена Федеральным законом от 24.07.2002 № 104-ФЗ). Одновременно были отменены действовавшие ранее отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы и некоторые платежи за пользование недрами, а также акцизы на нефть.

Благоро́дные мета́ллы (драгоце́нные мета́ллы) — группа металлов, которую составляют золото, серебро, платина, а также остальные 5 металлов платиновой группы — рутений, родий, палладий, осмий и иридий, получившие такое название по причине высокой химической устойчивости и красивому внешнему виду изготовленных из них изделий. Для благородных металлов характерны высокие значения плотности, температуры плавления, давления паров (над расплавом), электропроводности и теплопроводности, оптическая отражательная способность и каталитические свойства.

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».

Тамо́женная по́шлина — обязательный платёж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу (таможенные границы могут отличаться от государственных, если государства состоят в экономических или таможенных союзах). Уплата таможенной пошлины является условием ввоза или вывоза товара и обеспечивается мерами государственного принуждения.