В ОАЭ одобрили выплату зарплат в криптовалюте

Суд Дубая признал выплату зарплаты в криптовалюте законной

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Суд Дубая признал выплату зарплаты в криптовалюте законной в соответствии с трудовым договором, что стало значительным шагом в развитии правовой системы ОАЭ в отношении криптовалют, сообщает Zero Hedge.

Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, CC BY 2.0

В 2023 году суд отклонил подобный иск, поскольку криптовалюта не имела четкой оценки в фиатных деньгах.

Однако в 2024 году суд изменил свое решение, признав правомерность выплаты зарплаты в криптовалюте.

Это решение демонстрирует прогрессивный подход ОАЭ к интеграции цифровых валют в свою юридическую и экономическую систему.

Данное решение открывает новые возможности для использования криптовалют в повседневных финансовых операциях, стимулируя инновации и создавая более инклюзивную бизнес-среду.

Это также является победой для работников и важной вехой на пути ОАЭ к становлению лидером цифровой экономики.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме. Термин криптовалюта закрепился после публикации статьи o системе Биткойн «Crypto currency» (Криптографическая валюта), опубликованной в 2011 году в журнале Forbes. При этом и создатель биткойна, и многие другие авторы использовали термин «электронная наличность» (англ. electronic cash).

Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.

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