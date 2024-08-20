Исследование выявило активное использование ChatGPT в Индии

Индия лидирует по количеству пользователей ChatGPT

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

С момента появления ChatGPT прошло почти два года.

Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, CC0

Люди по всему миру активно используют ChatGPT, что спровоцировало гонку инструментов в области ИИ между крупными технологическими компаниями.

Но теперь, когда новизна сошла на нет, как люди относятся к этой новой технологии?

Исследование Boston Consulting Group показало, что Индия обладает наибольшим процентом пользователей ChatGPT (45%), сообщает Zero Hedge.

Это может быть связано с большим количеством ИТ-специалистов в стране, для которых ChatGPT может быть ценным инструментом.

Кроме того, исследование показывает, что в более молодых странах (с более низким средним возрастом) наблюдается более высокое использование ChatGPT, вероятно, из-за более молодого и техно подкованного населения.

В Индии и Филиппинах (с более высоким процентом использования ChatGPT) люди используют ИИ для конкретных целей: помощи в исследованиях или в качестве виртуального помощника.

В США и Германии (с более низким использованием ChatGPT) люди, наоборот, в основном "играют" с ИИ.

В целом около 40 % всех участников опроса заявили, что они в восторге от ИИ, 28 % испытывают противоречия по этому поводу, а 29 % — обеспокоены.

Уточнения

ChatGPT (от англ. Generative Pre-trained Transformer «генеративный предварительно обученный трансформер») — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. Система способна отвечать на вопросы, генерировать тексты на разных языках, включая русский, относящиеся к различным предметным областям.

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает первое место в мире по численности населения и седьмое по территории. Наравне с Египтом и Китаем является родиной одной из древнейших цивилизаций в истории человечества. В прошлом — одна из важнейших колониальных провинций Британской империи. Столица — Нью-Дели.

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