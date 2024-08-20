"Защитят от инфляции": эксперт объяснил, почему драгоценные металлы — лучший способ сохранить сбережения

Золото и серебро исторически служат защитой от инфляции — эксперт по инвестициям

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Инвестиции в драгоценные металлы являются эффективным способом защиты от инфляции в ситуации экономической нестабильности, рассказал URA. RU основатель инвестиционной компании "Лига Инвесторов" Евгений Ходченков. По словам эксперта, ценность золота и серебра, в отличие от акций и криптовалют, остаётся стабильной на протяжении веков.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

"Драгоценные металлы исторически служат защитой от инфляции. Когда цены на товары растут, стоимость золота и серебра, как правило, тоже увеличивается. Это помогает сохранить покупательную способность ваших сбережений, — отметил он.

По словам Ходченкова, инвестиции в драгметаллы — идеальный вариант для консервативных людей, которые хотят защитить свои деньги в нестабильных условиях. Эксперт подчеркнул, что золото и серебро позволяют диверсифицировать портфель, обеспечивая защиту от скачков рынка и инфляции.

Также драгоценные металлы подходят для долгосрочных инвестиций, так как обладают хорошим потенциалом роста, добавил Ходченков. Он посоветовал начать с покупки физических монет или слитков либо вкладывать деньги в биржевые фонды (ETF) — последние удобнее и уменьшают риски, связанные с хранением сбережений.

Уточнения

Благоро́дные мета́ллы (драгоце́нные мета́ллы) — группа металлов, которую составляют золото, серебро, платина, а также остальные 5 металлов платиновой группы — рутений, родий, палладий, осмий и иридий, получившие такое название по причине высокой химической устойчивости и красивому внешнему виду изготовленных из них изделий. Для благородных металлов характерны высокие значения плотности, температуры плавления, давления паров (над расплавом), электропроводности и теплопроводности, оптическая отражательная способность и каталитические свойства.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. Инвестиции в различной форме являются неотъемлемой частью современной экономики.

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

Серебро́ (химический символ — Ag, от лат. Argentum) — химический элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 47. Простое вещество серебро — это ковкий, пластичный переходный благородный металл серо-белого цвета.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Покупа́тельная спосо́бность — экономический показатель, обратно пропорциональный количеству валюты, необходимой для покрытия определённой потребительской корзины из товаров и услуг. Покупательная способность показывает, сколько среднестатистический потребитель может купить на определённую сумму денег товаров и услуг при существующем уровне цен.