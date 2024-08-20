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Сербское население выступает против литиевого проекта Rio Tinto

В Сербии разгораются протесты против добычи лития компанией Rio Tinto
1:11
Экономика

В Сербии разгорелся огромный спор вокруг масштабного проекта по добыче лития, который ведет компания Rio Tinto, сообщает ZeroHedge.

В Сербии разгораются протесты против добычи лития компанией Rio Tinto
Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, CC BY 3.0

Проект вызывает массовое сопротивление со стороны населения, что ставит под сомнение его реализацию.

Противники проекта считают, что проект нанесет вред окружающей среде и здоровью людей. Кроме того, они боятся, что Сербию используют для добычи лития, который будет использоваться в электромобилях, которые большинство сербов не могут себе позволить.

В 2022 году правительство Сербии отменило лицензию на добычу лития, но в этом году суд признал это решение незаконным и вернул лицензию компании.

В случае реализации проекта рудник в долине Ядар станет крупнейшим литиевым рудником в Европе.

Компания Rio Tinto утверждает, что проект принесет Сербии экономическую выгоду и не нанесет существенного ущерба окружающей среде.

Тем не менее, протестующие считают, что проект является угрозой для их будущего и отказываются мириться с его реализацией.

Уточнения

Се́рбия (серб. Ср̀бија / Srbija [sř̩bija], ), официально — Респу́блика Се́рбия (серб. Репу̀блика Ср̀бија / Republika Srbija [repǔblika sř̩bija], ) — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.

Ли́тий (химический символ — Li, от лат. Lithium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 3. Как простое вещество литий — это очень лёгкий (обладает наименьшей плотностью среди всех металлов), мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета.

Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания. Состоит из двух операционных компаний — Rio Tinto Limited и Rio Tinto plc. Управление группой осуществляется из Мельбурна и Лондона. Основными регионами деятельности являются Австралия, Канада, США, Бразилия, Монголия, Гвинея, Мадагаскар и ЮАР, более половины продаж приходятся на Китай.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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