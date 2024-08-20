Сербское население выступает против литиевого проекта Rio Tinto

В Сербии разгорелся огромный спор вокруг масштабного проекта по добыче лития, который ведет компания Rio Tinto, сообщает ZeroHedge.
Проект вызывает массовое сопротивление со стороны населения, что ставит под сомнение его реализацию.
Противники проекта считают, что проект нанесет вред окружающей среде и здоровью людей. Кроме того, они боятся, что Сербию используют для добычи лития, который будет использоваться в электромобилях, которые большинство сербов не могут себе позволить.
В 2022 году правительство Сербии отменило лицензию на добычу лития, но в этом году суд признал это решение незаконным и вернул лицензию компании.
В случае реализации проекта рудник в долине Ядар станет крупнейшим литиевым рудником в Европе.
Компания Rio Tinto утверждает, что проект принесет Сербии экономическую выгоду и не нанесет существенного ущерба окружающей среде.
Тем не менее, протестующие считают, что проект является угрозой для их будущего и отказываются мириться с его реализацией.
Се́рбия (серб. Ср̀бија / Srbija [sř̩bija], ), официально — Респу́блика Се́рбия (серб. Репу̀блика Ср̀бија / Republika Srbija [repǔblika sř̩bija], ) — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.
Ли́тий (химический символ — Li, от лат. Lithium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 3. Как простое вещество литий — это очень лёгкий (обладает наименьшей плотностью среди всех металлов), мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета.
Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания. Состоит из двух операционных компаний — Rio Tinto Limited и Rio Tinto plc. Управление группой осуществляется из Мельбурна и Лондона. Основными регионами деятельности являются Австралия, Канада, США, Бразилия, Монголия, Гвинея, Мадагаскар и ЮАР, более половины продаж приходятся на Китай.
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