Китайские финансовые гиганты начали массово возвращать деньги российским импортёрам

Банки КНР начали возвращать платежи от российских импортёров

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Некоторые банки в Китае начали возвращать платежи от российских импортёров, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на информацию от четырех предпринимателей, которые столкнулись с этой проблемой.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

Один из российских импортёров сообщил, что крупный китайский банк вернул деньги за товар, который уже был растаможен и получен. Другие бизнесмены также столкнулись с аналогичными ситуациями, при этом возврат средств занимал от трёх до четырёх месяцев.

Директор адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев отметил, что такие случаи хотя и имеют место, но являются исключением, а не правилом.

По его словам, более распространённой является ситуация, когда китайский поставщик отправляет товар в Россию на условиях частичной предоплаты, ожидая полного расчёта в течение пяти дней. Однако часто возникают трудности со стороны китайских банков, из-за чего деньги остаются на корреспондентских счетах, а груз задерживается в порту.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии.

Юа́нь — современная валюта Китайской Народной Республики, в которой измеряется стоимость жэньминьби (кит. упр. 人民币, пиньинь Rénmínbì, буквально: «народные деньги», сокращённо RMB).

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.