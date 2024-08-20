Европа не хочет остаться без урожая: Евросоюз резко увеличил закупки российских удобрений

Евросоюз неожиданно нарастил закупки российских удобрений

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз неожиданно увеличил импорт российских удобрений на 15% в июне, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на статистику Евростата.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Согласно информации, в первые шесть месяцев этого года страны ЕС закупили удобрений из России на сумму €739,7 млн, что на 25% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Физический объём импорта также увеличился в 1,5 раза и достиг 2,2 млн тонн.

Импорт удобрений происходил неравномерно: значительный объём закупок был зафиксирован в январе и феврале, затем три месяца подряд наблюдалось снижение, а в июне импорт снова пошёл в рост.

В финансовом выражении июньский импорт вырос на 16% и составил €90,1 млн. В физическом объёме также зафиксирован рост на 15%, с 239 тыс. тонн до 275 тыс. тонн.

Основными странами-импортерами стали Польша (82,2 тыс. тонн), Германия (55,9 тыс. тонн) и Бельгия (33,2 тыс. тонн).

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. Европейский союз был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.

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