Западные авиакомпании массово отменяют рейсы в Китай: обвинили снова Россию

Западные авиакомпании сокращают количество рейсов в Китай

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные авиакомпании продолжают уменьшать количество рейсов в Китай. По данным Financial Times, аналитики связывают это с низким спросом и высокими затратами, связанными с обходом российского воздушного пространства.

Фото: wikimedia.org by Acefitt, CC BY-SA 4.0

Издание отмечает, что западные авиакомпании вынуждены сокращать количество рейсов в Китай из-за уменьшения спроса и высоких затрат на облёт России. Это ставит их в невыгодное положение по сравнению с китайскими перевозчиками, которые не сталкиваются с такими ограничениями.

Напомним, запрет на использование российского воздушного пространства для западных авиакомпаний был введён Москвой в 2022 году.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии.

За́пад — сторона света, противоположная востоку и перпендикулярная северу и югу. Первоначально это слово обозначало «закат», так как Солнце на закате всегда находится приблизительно на западе, кроме приполярных и полярных широт.

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