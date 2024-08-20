Западные авиакомпании массово отменяют рейсы в Китай: обвинили снова Россию

Западные авиакомпании продолжают уменьшать количество рейсов в Китай. По данным Financial Times, аналитики связывают это с низким спросом и высокими затратами, связанными с обходом российского воздушного пространства.
Издание отмечает, что западные авиакомпании вынуждены сокращать количество рейсов в Китай из-за уменьшения спроса и высоких затрат на облёт России. Это ставит их в невыгодное положение по сравнению с китайскими перевозчиками, которые не сталкиваются с такими ограничениями.
Напомним, запрет на использование российского воздушного пространства для западных авиакомпаний был введён Москвой в 2022 году.
Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии.
За́пад — сторона света, противоположная востоку и перпендикулярная северу и югу. Первоначально это слово обозначало «закат», так как Солнце на закате всегда находится приблизительно на западе, кроме приполярных и полярных широт.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.