Миллион долларов за слиток золота: установлен новый рекорд

Стоимость золотого слитка весом 400 тройских унций (12,5 кг) впервые превысила отметку в $1 млн, как сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в пятницу, 16 августа, спотовая цена на золото перевалила за $2500 за тройскую унцию. В понедельник, 19 августа, биржевые котировки достигли почти $2550 за унцию.
Фьючерс на золото с поставкой в декабре на CME достиг максимума в $2549,9 за унцию, однако к концу дня стоимость несколько снизилась — к 20:50 мск декабрьские фьючерсы на золото торговались по $2541,3 за унцию.
Журналисты отметили, что стоимость слитков может варьироваться и составлять как менее $1 млн, так и более этой суммы, так как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов позволяет содержание чистого золота в слитке от 350 до 430 унций (от 10,9 кг до 13,4 кг).
Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
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