Миллион долларов за слиток золота: установлен новый рекорд

Цена золотого слитка впервые превысила $1 миллион

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость золотого слитка весом 400 тройских унций (12,5 кг) впервые превысила отметку в $1 млн, как сообщает Bloomberg.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

По данным агентства, в пятницу, 16 августа, спотовая цена на золото перевалила за $2500 за тройскую унцию. В понедельник, 19 августа, биржевые котировки достигли почти $2550 за унцию.

Фьючерс на золото с поставкой в декабре на CME достиг максимума в $2549,9 за унцию, однако к концу дня стоимость несколько снизилась — к 20:50 мск декабрьские фьючерсы на золото торговались по $2541,3 за унцию.

Журналисты отметили, что стоимость слитков может варьироваться и составлять как менее $1 млн, так и более этой суммы, так как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов позволяет содержание чистого золота в слитке от 350 до 430 унций (от 10,9 кг до 13,4 кг).

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.