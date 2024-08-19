В Германии скучают по российской нефти: депутат бундестага бросает вызов Евросоюзу

Депутат бундестага требует снять эмбарго на российскую нефть

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что её партия "Союз Сары Вагенкнехт" будет добиваться восстановления поставок российской нефти на НПЗ PCK в Шведте, если войдёт в правительство федеральной земли Бранденбург, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, CC BY-SA 3.0

Она считает, что эмбарго на российскую нефть наносит ущерб Бранденбургу и всей Германии, приводя к неоправданно высоким ценам на энергоресурсы. Вагенкнехт намерена оказать давление на федеральные власти для пересмотра этого вопроса.

Её заявление вызвало резкую критику. Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах напомнил, что эмбарго является частью общеевропейской реакции на СВО России на Украине, и его отмена не рассматривается.

Напомним, НПЗ PCK в Шведте раньше получал нефть по трубопроводу "Дружба", но с 1 января 2023 года Германия прекратила закупки российской нефти. Сейчас поставки идут через порты в Ростоке и Гданьске, а также из Казахстана.

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