Стало известно, как россияне могут получать по три пенсии

Россияне смогут получать пенсии за стаж в странах ЕАЭС

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Член Совета Федерации России Ольга Епифанова рассказала, что россияне могут рассчитывать на получение пенсии, учитывая трудовой стаж, приобретенный в странах ЕАЭС.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Это означает, что если человек, например, пять лет официально проработал в Белоруссии, три года — в России, а оставшуюся часть стажа наработал в Казахстане, пенсия будет начислена в каждой из этих стран за соответствующие периоды работы.

Епифанова также отметила, что с 1 января 2023 года Россия прекратила действие соглашений о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения, пишет "Газета.Ru".

В настоящее время используется соглашение о пенсиях Евразийского экономического союза, по которому каждая страна ЕАЭС обязана гарантировать гражданам других стран-членов такие же права на пенсионное обеспечение, как и собственным гражданам, на тех же условиях.

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