Стало известно, как россияне могут получать по три пенсии

Член Совета Федерации России Ольга Епифанова рассказала, что россияне могут рассчитывать на получение пенсии, учитывая трудовой стаж, приобретенный в странах ЕАЭС.
Это означает, что если человек, например, пять лет официально проработал в Белоруссии, три года — в России, а оставшуюся часть стажа наработал в Казахстане, пенсия будет начислена в каждой из этих стран за соответствующие периоды работы.
Епифанова также отметила, что с 1 января 2023 года Россия прекратила действие соглашений о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения, пишет "Газета.Ru".
В настоящее время используется соглашение о пенсиях Евразийского экономического союза, по которому каждая страна ЕАЭС обязана гарантировать гражданам других стран-членов такие же права на пенсионное обеспечение, как и собственным гражданам, на тех же условиях.
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