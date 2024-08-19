Утро начинается не с кофе: биржевые цены подскочили на 55%

Заморозки в Бразилии привели к росту биржевых цен на кофе

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк в интервью РИА Новости сообщил, что в августе биржевые цены на кофе резко повысились из-за неблагоприятных погодных условий в Бразилии.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay user 1507844, PDM

Он указал на то, что мировые цены на кофе увеличились на фоне заморозков, последовавших за засухой, что вызвало беспокойство относительно стабильности будущих поставок.

19 августа стоимость сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста на бирже ICE достигла 4737 долларов за тонну, что на 11% больше, чем в начале месяца, и на 55% больше с начала года. Цены на арабику также увеличились до 5502,7 доллара за тонну, что на 8,9% выше по сравнению с концом июля и на треть больше, чем в конце декабря.

Миронюк пояснил, что в ближайшие дни в Бразилии может прийти новое похолодание, что усугубит ситуацию для урожая. Эксперт также подчеркнул, что сочетание заморозков, периодов интенсивных осадков и засухи создаёт крайне неблагоприятные условия для производства кофе.

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