Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адвокат предостерегла от выбивания двери к заливающим вас соседям
Northeastern: учёные открыли антитело, способное остановить коронавирус
Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
В фильме "Бриллиантовая рука" заметили киноляп в сцене с песней "Остров невезения"
Почему моя груша перестала хорошо плодоносить? Основные причины и способы их устранения
Названы упражнения йоги для уменьшения живота
Что такое воск для волос и как он поможет вам достичь идеальной укладки?
В Забайкалье введут льготное страхование имущества от наводнений
Московская область предоставляет 1,6 тысячи рабочих мест благодаря фонду

Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье

Польская компания Orlen готовится полностью исключить российскую нефть из производства
0:44
Экономика

Польский топливный концерн Orlen планирует полностью отказаться от использования российского сырья, сообщает ТАСС.

Польская компания Orlen готовится полностью исключить российскую нефть из производства
Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, CC BY-SA 3.0

"На польских нефтеперерабатывающих заводах сырье с востока не используется. При диверсификации поставок мы делаем ставку на стабильное сырье, но также учитываем его свойства, которые позволяют получать хорошие результаты", — заявил председатель правления Orlen Иринеуш Фафара.

Orlen уже проводит испытания по переводу чешского завода на нероссийскую нефть.

Второй чешский завод Orlen использует только нероссийское сырье.

Ранее, весной 2022 года, Польша отказалась от поставок нефти из России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как раз и навсегда избавиться от муравьев на даче: 3 проверенных рецепта

Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.

Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда
Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов
Сводка с фронта: в Курской области ситуация рушится и Киев отказывается от операции, ВС РФ освободили Нью-Йорк
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим наши ценности Дмитрий Плотников Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
Упражнение "ситап" отлично подойдет для здоровой спины и рельефного пресса
Простые слойки с ягодами: тесто берём готовое, от вас требуется только приготовить начинку
Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях
Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях
Последние материалы
Northeastern: учёные открыли антитело, способное остановить коронавирус
Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
В фильме "Бриллиантовая рука" заметили киноляп в сцене с песней "Остров невезения"
Почему моя груша перестала хорошо плодоносить? Основные причины и способы их устранения
Названы упражнения йоги для уменьшения живота
Что такое воск для волос и как он поможет вам достичь идеальной укладки?
В Забайкалье введут льготное страхование имущества от наводнений
Московская область предоставляет 1,6 тысячи рабочих мест благодаря фонду
Туристы стали чаще посещать Астраханскую область, чтобы посмотреть на цветущие лотосы
Сценаристы "Звёздного пути" и "Сверхъестественного" станут шоураннерами сериала по "Полтергейсту"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.