Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье

Польский топливный концерн Orlen планирует полностью отказаться от использования российского сырья, сообщает ТАСС.
"На польских нефтеперерабатывающих заводах сырье с востока не используется. При диверсификации поставок мы делаем ставку на стабильное сырье, но также учитываем его свойства, которые позволяют получать хорошие результаты", — заявил председатель правления Orlen Иринеуш Фафара.
Orlen уже проводит испытания по переводу чешского завода на нероссийскую нефть.
Второй чешский завод Orlen использует только нероссийское сырье.
Ранее, весной 2022 года, Польша отказалась от поставок нефти из России.
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