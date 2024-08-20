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Подмосковье увеличивает количество рабочих мест с помощью инвестиционных проектов

Московская область предоставляет 1,6 тысячи рабочих мест благодаря фонду
1:24
Экономика

С 2018 года в Московской области было реализовано около 50 инвестиционных проектов благодаря поддержке Фонда развития промышленности Подмосковья. Эта поддержка позволила создать более 1,6 тысячи рабочих мест в регионе, сообщает ТАСС.

Московская область предоставляет 1,6 тысячи рабочих мест благодаря фонду
Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info

"В регионе успешно реализовано уже 47 проектов при поддержке Фонда развития промышленности Подмосковья. Общая сумма льготных займов в рамках этих проектов составила более 3,3 млрд рублей, а объем инвестиций — 11,4 млрд рублей. Компании создали новые рабочие места для 1,6 тыс. жителей региона", — поделилась зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Также было отмечено, что фонд был основан в 2017 году, и первый льготный кредит был выдан в 2018 году.

Поддержку получили 60 промышленных компаний региона, которым было предоставлено 71 кредит. Общая сумма этих займов превышает 5,3 миллиарда рублей, а общий объем инвестиций в поддержанные проекты составил более 19,3 миллиарда рублей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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