Подмосковье увеличивает количество рабочих мест с помощью инвестиционных проектов

С 2018 года в Московской области было реализовано около 50 инвестиционных проектов благодаря поддержке Фонда развития промышленности Подмосковья. Эта поддержка позволила создать более 1,6 тысячи рабочих мест в регионе, сообщает ТАСС.
"В регионе успешно реализовано уже 47 проектов при поддержке Фонда развития промышленности Подмосковья. Общая сумма льготных займов в рамках этих проектов составила более 3,3 млрд рублей, а объем инвестиций — 11,4 млрд рублей. Компании создали новые рабочие места для 1,6 тыс. жителей региона", — поделилась зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Также было отмечено, что фонд был основан в 2017 году, и первый льготный кредит был выдан в 2018 году.
Поддержку получили 60 промышленных компаний региона, которым было предоставлено 71 кредит. Общая сумма этих займов превышает 5,3 миллиарда рублей, а общий объем инвестиций в поддержанные проекты составил более 19,3 миллиарда рублей.
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