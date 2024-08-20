Россия и Азербайджан сотрудничают для укрепления экономических отношений

Президент России обсуждает расширение торгового сотрудничества с Азербайджаном

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин заявил о положительной динамике и хороших перспективах экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном, сообщает ТАСС.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Он отметил, что более 1300 российских предприятий работают на азербайджанском рынке, что свидетельствует о комфортном ведении бизнеса российскими компаниями.

Среди успешно работающих российских компаний Путин упомянул "Лукойл", "Камаз", "Соллерс", УАЗ, "Трансмашхолдинг" и Объединенную судостроительную корпорацию.

Особое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгового сотрудничества.

Путин также подчеркнул, что подписанные документы будут способствовать развитию двусторонних связей.

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