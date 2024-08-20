Россия и Азербайджан начнут выпускать танкеры для поставок нефтепродуктов

Россия и Азербайджан начинают производство современных танкеров класса "река-море", что существенно увеличит объем поставок энергоресурсов на международные рынки, сообщает ТАСС.
"Российская Объединенная судостроительная корпорация вместе с Бакинским судостроительным заводом приступает к выпуску современных танкеров класса "река-море" для перевозки нефтепродуктов. Их использование, в том числе на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах, позволит заметно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки," — сказал президент РФ Владимир Путин.
Кроме того, он упомянул о совместных планах по реализации проекта транспортного коридора "Север-Юг", который обеспечит выход к берегам Индийского океана и предоставит возможности для взаимной выгоды и интересов.
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