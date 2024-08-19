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Россия и Азербайджан объединяют силы: Москва и Баку будут строить танкеры

Москва и Баку будут совместно строить нефтяные танкеры
0:45
Экономика

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку сообщил, что Москва и Баку будут совместно строить танкеры для перевозки нефти.

Москва и Баку будут совместно строить нефтяные танкеры
Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, PDM

Сообщается, что Российская Объединенная судостроительная компания совместно с Бакинским судостроительным заводом приступают к производству современных танкеров класса река-море для транспортировки нефтепродуктов. Эти суда будут использоваться на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах.

"Российская Объединенная судостроительная компания… вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов".

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Москва и Баку будут совместно строить нефтяные танкеры
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