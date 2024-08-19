Россия и Азербайджан объединяют силы: Москва и Баку будут строить танкеры

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку сообщил, что Москва и Баку будут совместно строить танкеры для перевозки нефти.
Сообщается, что Российская Объединенная судостроительная компания совместно с Бакинским судостроительным заводом приступают к производству современных танкеров класса река-море для транспортировки нефтепродуктов. Эти суда будут использоваться на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах.
"Российская Объединенная судостроительная компания… вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов".
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.