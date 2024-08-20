Патрушев считает важным модернизировать порты Северного морского пути

Патрушев предлагает развивать ключевые арктические порты для Севморпути

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси и Певек — ключевые арктические порты, которые необходимо развивать в первую очередь, чтобы Северный морской путь стал важной транспортной артерией России, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu, CC BY-SA 4.0

Патрушев подчеркнул, что использование транспортно-логистического потенциала Севморпути имеет решающее значение для развития Арктической зоны. Он сделал это заявление в Мурманске на совещании по национальным интересам РФ в Арктике.

Для того чтобы Севморпуть стал одной из ключевых транспортных магистралей России, необходимо модернизировать инфраструктуру и развивать порты Северного морского пути, в первую очередь Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси и Певек, отметил Патрушев.

Он также подчеркнул важность активного использования внутренних водных путей, таких как реки Лена, Обь и Енисей, а также каналов, например, Беломорско-Балтийского. Это улучшит транспортное соединение между Северо-Западом, Сибирью и Дальним Востоком России.

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