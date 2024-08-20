По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси и Певек — ключевые арктические порты, которые необходимо развивать в первую очередь, чтобы Северный морской путь стал важной транспортной артерией России, сообщает ТАСС.
Патрушев подчеркнул, что использование транспортно-логистического потенциала Севморпути имеет решающее значение для развития Арктической зоны. Он сделал это заявление в Мурманске на совещании по национальным интересам РФ в Арктике.
Для того чтобы Севморпуть стал одной из ключевых транспортных магистралей России, необходимо модернизировать инфраструктуру и развивать порты Северного морского пути, в первую очередь Мурманск, Архангельск, Диксон, Тикси и Певек, отметил Патрушев.
Он также подчеркнул важность активного использования внутренних водных путей, таких как реки Лена, Обь и Енисей, а также каналов, например, Беломорско-Балтийского. Это улучшит транспортное соединение между Северо-Западом, Сибирью и Дальним Востоком России.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.