Курс доллара на 2024 год: эксперт предсказал неожиданные перемены для рубля

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич сообщил, что значительных причин для изменения курса рубля по отношению к мировым валютам не наблюдается. По его мнению, ожидается, что курс рубля по отношению к доллару стабилизируется на уровне около 90 рублей.
Аналитик проанализировал текущую динамику валютного рынка. Он отметил, что после значительного ослабления рубль постепенно восстанавливается.
Зварич также указал на небольшую волатильность на рынке и тенденцию к ослаблению рубля, но уверен, что его позиции останутся стабильными.
В краткосрочной перспективе рубль может испытывать давление из-за слабой поддержки со стороны экспортеров, однако на следующей неделе ситуация должна улучшиться благодаря увеличению предложения иностранной валюты, связанного с началом подготовки к налоговым выплатам.
В результате нацвалюта получит дополнительную поддержку, которая поможет частично компенсировать предыдущие потери, считает аналитик.
В долгосрочной перспективе, по его словам, можно ожидать консолидации рубля в широком диапазоне по отношению к основным мировым валютам.
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