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Объёмы поставок российских углеводородов на китайский рынок растут

Россия увеличивает экспорт углеводородов в Китай
0:45
Экономика

Экспорт российских углеводородов в Китай продолжает расти, и Россия остается крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок, сообщили в аппарате правительства РФ в преддверии переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.

Россия увеличивает экспорт углеводородов в Китай
Фото: Wikipedia by Rickmaj, CC BY-SA 4.0

"Углубляется стратегическое взаимодействие в энергетической сфере. Увеличиваются объемы экспорта российских углеводородов в КНР: Россия — крупнейший поставщик нефти на китайский рынок, а также занимает лидирующие позиции по экспорту угля и СПГ", — указано в материалах аппарата правительства РФ.

Очередная встреча глав правительств России и Китая пройдет 21 августа в Москве.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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