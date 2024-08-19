Объёмы поставок российских углеводородов на китайский рынок растут

Экспорт российских углеводородов в Китай продолжает расти, и Россия остается крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок, сообщили в аппарате правительства РФ в преддверии переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.
"Углубляется стратегическое взаимодействие в энергетической сфере. Увеличиваются объемы экспорта российских углеводородов в КНР: Россия — крупнейший поставщик нефти на китайский рынок, а также занимает лидирующие позиции по экспорту угля и СПГ", — указано в материалах аппарата правительства РФ.
Очередная встреча глав правительств России и Китая пройдет 21 августа в Москве.
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