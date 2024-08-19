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Россиянам рассказали, почему банк может отказать в ипотеке

В России наблюдается рост отказов в выдаче ипотеки
1:05
Экономика

В последнее время в России наблюдается заметное увеличение числа отказов в ипотечном кредитовании. Это явление связано с высоким уровнем закредитованности граждан, как сообщает издание "Аргументы и факты", ссылаясь на данные Российской Гильдии риелторов.

В России наблюдается рост отказов в выдаче ипотеки
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Юлия Максимович, возглавляющая комитет по ипотеке гильдии, отметила, что ранее у потенциальных заёмщиков было от 2 до 5 долговых обязательств, тогда как сейчас их число возросло до 7-13.

Она также подчеркнула, что банки стали более настороженно относиться к клиентам, которые часто используют рассрочку для покупок на маркетплейсах. Кредитные учреждения делают вывод о финансовой неосмотрительности таких заёмщиков и, как следствие, отказывают им в ипотеке.

Эксперт предостерегает: если вы планируете взять рассрочку на онлайн-курсы, это может негативно сказаться на вашей кредитной истории, поскольку банки могут расценить такие займы как кредиты микрофинансовых организаций. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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