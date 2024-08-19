"Стоп-лист" пополняется: Россия ввела новые санкции против Британии

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о введении персональных санкций против более 30 представителей британских аналитических и консалтинговых организаций.
Эти меры приняты в ответ на их активную деятельность, направленную против России.
Согласно заявлению пресс-службы МИД, данные лица теперь лишены возможности въезда на территорию страны. В министерстве подчеркивают, что аналитические оценки и задачи, формулируемые этими экспертами, активно используются для реализации антироссийской политики.
Также отмечается, что через различные медиаформаты, включая интернет, эти организации занимаются распространением дезинформации, которая направлена на дискредитацию российского государства.
В МИД заявили о намерении продолжать работу по расширению списка лиц, попадающих под санкции.
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