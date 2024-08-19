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"Стоп-лист" пополняется: Россия ввела новые санкции против Британии

МИД РФ объявил о расширении санкций против Британии
0:55
Экономика

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о введении персональных санкций против более 30 представителей британских аналитических и консалтинговых организаций.

МИД РФ объявил о расширении санкций против Британии
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

Эти меры приняты в ответ на их активную деятельность, направленную против России.

Согласно заявлению пресс-службы МИД, данные лица теперь лишены возможности въезда на территорию страны. В министерстве подчеркивают, что аналитические оценки и задачи, формулируемые этими экспертами, активно используются для реализации антироссийской политики.

Также отмечается, что через различные медиаформаты, включая интернет, эти организации занимаются распространением дезинформации, которая направлена на дискредитацию российского государства.

В МИД заявили о намерении продолжать работу по расширению списка лиц, попадающих под санкции.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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