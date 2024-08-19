"Яндекс Маркет" начнёт взимать сервисный сбор в 20 рублей за каждый заказ

"Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор в размере 20 рублей за каждый заказ, сообщает РИА Новости. Полученные средства компания планирует реинвестировать в развитие и поддержку технологической инфраструктуры.
Маркетплейс объяснил, что данный сбор поможет поддерживать высокий уровень сервиса и внедрять уникальные решения на рынке.
В дополнение к этому, ежегодно около 10 миллиардов рублей, полученных от сбора, будут направляться на аренду серверов, покупку лицензионного ПО, расширение штата IT-специалистов и их зарплаты.
На начальном этапе сбор будет взиматься с пользователей в Москве (и области), Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, с последующим расширением списка городов.
Сервисный сбор будет применяться только к товарам надлежащего качества, доставленным в соответствии с заявленными условиями, и затронет все виды оплаты и логистики, уточнили в компании.
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